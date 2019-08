Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Keller aufgebrochen

Suhl (ots)

In der Zeit vom 21.08.2019 bis 24.08.2019 wurde in einem Keller eines Wohnblocks in der Würzburger Straße ein Kellerabteil aufgebrochen. Durch den Täter wurde die Eingangstür beschädigt und etwa 50 EUR Sachschaden verursacht. Ob aus dem Kellerverschlag etwas entwendet wurde konnte vor Ort nicht geklärt werden.

