LPI-SHL: Fahrrad aus Keller entwendet

In der Zeit vom 20.08.2019 bis 23.08.2019 wurde aus einem Keller in der Ruppbergstraße in Suhl ein Fahrrad entwendet. Das E-Bike der Marke Haibike 2.0 stand im verschlossenen Kellerverschlag und hatte einen Wert in Höhe von etwa 2000 EUR. Der oder die Täter nahmen nebenbei noch einen Grillrost mit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell