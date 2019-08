LPI-SHL: Unfall verursacht und davon gefahren

Landespolizeiinspektion Suhl

Ein dunkler Pkw, näheres nicht bekannt, kam am Freitag 23.08.2019 gegen 07:00 Uhr vom Parkplatz der Drei Ähren Bäckerei in der Pfütschbergstraße in Suhl, mit der Absicht auf die diese aufzufahren. Dabei missachtete er einen vorfahrtsberechtigten Mercedesfahrer, dieser führte eine Gefahrenbremsung durch um eine Kollision mit dem dunklen Pkw zu verhindern. In der weiteren Folge fuhr auf den Mercedes ein ebenfalls auf der Pfütschbergstraße fahrender Pkw Mitsubishi auf. Es entstand Sachschaden am Mercedes und Mitsubishi, der dunkle Pkw entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6000 EUR. Gegen den Fahrzeugführer des dunklen Pkw ist Anzeige wegen Unfallflucht erstattet worden.

