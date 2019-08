Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand im Schnellrestaurant

Schleusingen (ots)

Am Freitag, den 23.08.2019, kam es um 09:00 Uhr zu einem Brand in einem Schnellrestaurant am Markt in Schleusingen. Durch einen technischen Defekt geriet eine Steckdosenleiste in Brand. Das Feuer sprang auf gelagerte Kartons über. Eine größere Brandausbreitung konnte durch das schnelle Eingreifen des Eigentümers verhindert werden. Dieser löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Die alarmierte Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und belüftete das Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

