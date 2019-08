Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Gartenzaun gefahren

Altemdambach (ots)

Am Freitag, den 23.08.2019, kam es um 14:30 Uhr in der Ortslage Altemdambach zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen kam eine 75 jährige PKW-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dortigen Gartenzaun. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand durch den Ausflug in den Gartenzaun ein Gesamtschaden von ca. 7.500 Euro.

