Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aus Hausfriedensbruch wird Widerstand, Beleidigung und Sachbeschädigung

Hildburghausen (ots)

Am Samstagabend, dem 24.08.2019, um 22:58 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass sich der Besucher einer Kneipe in Hildburghausen ungebührlich verhält und andere Gäste belästigt. Der Aufforderung der Wirtin zu gehen kam er nicht nach. Nach Eintreffen der Polizeibeamten verhielt er sich der 26 jährige aus Eritrea stammende Mann weiterhin ungebührlich. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Er wurde in Gewahrsam genommen und auf die Dienststelle verbracht. Während der gesamten polizeilichen Maßnahme beleidigte und bespuckte der Mann die Einsatzkräfte. Nach der Unterbringung in einer Zelle randalierte der Mann dort derart, dass diese beschädigt wurde. Eine Vielzahl von Anzeigen wurden gefertigt.

