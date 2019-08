Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Widerstand und Gewahrsam

Schmalkalden (ots)

Am 23.08.2019 gegen 22:30 Uhr begab sich ein 46 Jähriger Mann zu einer Einlassstelle des Schmalkalder Stadtfest und beleidigte dort massiv das eingesetzte Sicherheitspersonal. Da die Lage zu eskalieren drohte, wurde die Polizei verständigt. Der Mann, der nun auch Beleidigungen und Drohungen gegenüber den Beamten aussprach, sowie weitere Straftaten ankündigte, wurde in Gewahrsam genommen. Während der Maßnahmen verweigerte er jegliche Mitwirkung und die Angabe seiner Personalien. Weiterhin versuchte er nach den Beamten zu treten. Da sich der Betroffe in der Zelle selbst verletzte, musste er abschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus verbracht werden. Aufgrund seiner Handlungen wurden Strafverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell