Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkplatzunfall

Bad Salzungen (ots)

Ein Audi-Fahrer wollte am Donnerstagvormittag vorwärts auf einem Parkplatz in der Erzberger Allee in Bad Salzungen einparken. Dabei beschädigte er einen dort stehenden Opel. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell