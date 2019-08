Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zaunsfelder geklaut

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter montierten in der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagabend ein Zaunsfeld am Gelände der Sporthalle in der Teichstraße in Schmalkalden ab. Das Zaunsfeld, welches anschließend entwendet wurde, befand sich auf der Rückseite des Platzes direkt neben dem Radweg in Blickrichtung der Waldhausstraße. Zudem wurden drei weitere seitlich angebrachte Zaunsfelder abgeschraubt, zwei davon aber in unmittelbarer Nähe zurückgelassen. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Doppelstabmattenzaunes (2,50 m x 1,70 m) geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

