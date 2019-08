Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Rückwärtsfahren

Schleusingen (ots)

Ein 30-jähriger Mann befuhr Donnerstagnachmittag die Münzgasse in Schleusingen in Richtung Markt. Als sich vor ihm plötzlich ein Hindernis befand, setzte er seinen PKW zurück und stieß an den Seat einer 22-jährigen Frau, die hinter ihm fuhr. Ein Schaden von ca. 2.500 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell