Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Zusammenstoß überschlagen

Hildburghausen (ots)

Donnerstagabend befuhr ein 32-jähriger Mann die Straße "Nonnenplatz" in Hildburghausen in Richtung Schleusinger Straße. Er missachtete das Vorfahrtszeichen und stieß mit dem PKW eines 70-jährigen Mannes, der auf der vorfahrtsberechtigten Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße unterwegs war, zusammen. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug des 70-Jährigen mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer und die Beifahrerin im geschädigten Auto mussten zur Behandlung ins Krankenhaus, konnten dieses aber bereits in der Nacht wieder verlassen.

