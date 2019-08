Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schelle nach Auseinandersetzung

Suhl (ots)

Mittwochvormittag forderte eine Angestellte eines Kreditinstitutes in der Gothaer Straße in Suhl während einer Auseinandersetzung eine Frau auf, das Gebäude zu verlassen. Dies ließ sich die Dame nicht gefallen und bedrohte die Angestellte. Als ihr eine Mitarbeiterin zu Hilfe eilte, erhielt diese von der Frau eine Ohrfeige. Dabei ging die Brille kaputt. Die Schlägerin flüchtete nach dem Vorfall. Da ihr Name bekannt war, erhielt sie eine Anzeige.

