Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handy geklaut

Suhl (ots)

Mittwochmittag entwendete ein ausländischer Bürger ein Handy, das neben der Kasse eines Imbisses in der Friedrich-König-Straße in Suhl lag. Die Bedienung drehte sich nur kurze Zeit weg, um das Kleingeld zu zählen. Als sie wieder zum Tresen kam, waren das Telefon und der Mann weg. Informierte Polizisten stellten den Mann und zeigten ihn an.

