Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tür aufgebrochen

Suhl (ots)

Eine aufgebrochene Hintertür stellte Mittwochabend ein Bewohner von einem Mehrfamilienhaus in der Rimbachstraße in Suhl fest. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Nach ersten Erkenntnissen fehlte nichts aus dem Räumlichkeiten. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell