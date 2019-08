Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tunnel gerammt

Bibra (ots)

Ein Fahrzeug-Führer war am Dienstag gegen 16.45 Uhr mit seinem LKW-Hängerzug auf der Landstraße zwischen Rentwertshausen und Bibra unterwegs. Als er durch einen Eisenbahntunnel mit einer Höhenbeschränkung fuhr, blieb der Anhänger am Tunnel hängen, da dieser zu hoch war. Dabei lösten sich mehrere Steine aus der Tunnelwand und landeten auf der Straße. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mit Hilfe einer Zeugin konnte dieser in Meiningen gestellt werden. Der 42-jährige Fahrer erhielt eine Anzeige. Die Straße musste nach dem Unfall kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt.

