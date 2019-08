Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Randalierer ist gleichzeitig Dieb

Suhl (ots)

Der Fahrer eines Linienbusses informierte Dienstagabend die Polizei, da mehrere Personen im Bus an der Haltestelle in der Sommerbergstraße in Suhl randalierten. Die Polizisten nahmen einen der Randalierer ausländischer Herkunft mit zur Dienststelle, da er sich nicht beruhigen ließ. Plötzlich schien dieser nicht mehr ansprechbar zu sein. Der angeforderte Rettungsdienst stellte fest, dass dem Mann nichts fehlte, sondern er simulierte. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zahlreiches Diebesgut. Während der Befragung von Zeugen wurde bekannt, dass der Dieb versuchte, einen Mann mit einer Bierflasche zu schlagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

