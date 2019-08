Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entwendete Möbel wieder entdeckt

Suhl (ots)

Am 20.07.2019 meldete ein Mann den Diebstahl mehrerer Gartenmöbel aus seinem Keller in der Judithstraße in Suhl. Etwa einen Monat später, am Mittwoch (21.08.2019) entdeckte er Möbel im Garten eines Nachbarn, die seiner Sitzgruppe sehr ähnlich sahen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Nachbarn wegen des Verdachts des Diebstahls.

