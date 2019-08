Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaumparty

Vacha (ots)

Ein nicht alltägliches Schaumbad richteten Unbekannte Dienstagabend an, als sie mehrere Flaschen Geschirrspülmittel in den Marktbrunnen in Vacha schütteten. Mitarbeiter der Stadt mussten etwa 45 Kubikmeter Wasser abpumpen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich waren Kinder die Übeltäter.

