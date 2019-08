Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Beuteschaden - Zeugen gesucht

Barchfeld-Immelborn (ots)

Bereits am 27.07.2019 (Samstag) zwischen 2.00 Uhr und 2.20 Uhr gelangten vier Unbekannte (nach Auswertung der Videoaufzeichnungen) gewaltsam auf das Grundstück der Firma Oerlikon Metco WOKA GmbH in der Straße "Im Vorwerk 25" in Barchfeld-Immelborn. Aus der dortigen Fabrikhalle entwendeten die Täter Hartmetallkugeln. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 25.000 Euro. Die Geschäftsführung der geschädigten Firma hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 2.000,00 Euro ausgesetzt. Die Polizei bittet um Unterstützung durch die Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

