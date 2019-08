Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Stadtlegsfeld (ots)

Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr Montagnachmittag die Friedrich-Ebert-Straße in Gehaus und wollte, trotz Abbiegeverbot für LKW, nach rechts auf die Hauptstraße auffahren. Er rangierte mehrfach in dieser Engstelle. Dabei rollte der Auflieger über eine Kellertreppe und beschädigte deren Abdeckung. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden kümmern. Zeugen konnten sich die Kennzeichen notieren. Die Ermittlungen zu diesem Unfall dauern noch an. Sollten weitere Personen zu diesem Unfall sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

