Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb flippte aus

Suhl (ots)

Während der Prüfung eines Sachverhaltes Montagabend in der in der Friedrich-König-Straße in Suhl kam ein Mann aus einem dortigen Einkaufsmarktes gerannt. Hinterher sprintete ein Mitarbeiter des Marktes, der den Beamten zurief, dass der Flüchtende soeben geklaut habe. Die Beamten konnten den Dieb aufhalten, der mehrfach versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Da er um sich schlug, legten ihn die Polizisten Handschellen an und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Dabei spuckte der 18-Jährige in den Streifenwagen, trat die Kollegen und beleidigte diese. Der ausländische Mitbürger kam in Unterbindungsgewahrsam. Die Staatsanwaltschaft prüft die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens.

