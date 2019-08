Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tür kaputt

Zella-Mehlis (ots)

Montagmittag stellten Mitarbeiter eines Telefon-Ladens in der Gewerbestraße in Zella-Mehlis eine beschädigte Eingangstür fest. Es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03685 369-224 entgegen.

