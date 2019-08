Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geländer beschädigt

Walldorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beschädigte vermutlich beim Wenden mit einem LKW das Brückengeländer in der Straße "Kniebreche" in Walldorf. Der Verursacher verschwand vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell