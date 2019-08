Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hänger ohne Kennzeichen

Schmalkalden (ots)

Polizisten stellten Montagmittag einen LKW mit Bauanhänger in der Allendestraße in Schmalkalden fest, an dem kein amtliches Kennzeichen angebracht war. Die Beamten stoppten das Gespann und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Er erhielt eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Kraftfahrzeug-Steuergesetz.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell