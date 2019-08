Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeuge einer Unfallflucht gesucht

Suhl (ots)

Bereits am 15.08.2019 (Donnerstag) gegen 9.30 Uhr befuhr ein unbekannter Fahrzeug-Führer den Aschenhofer Weg in Suhl. In einer Kurve kam der Fahrer zu weit auf die Gegenspur und stieß gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Autos. Danach fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Er könnte zur vollständigen Klärung beitragen und wird deshalb gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell