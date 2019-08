Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugin einer Unfallflucht gesucht

Suhl (ots)

Bereits am 09.08.2019 (Freitag) ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße in Suhl. Ein unbekannter Mann entlud seinen Einkaufswagen und schob diesen danach zwischen mehreren Autos entlang. Plötzlich stieß er gegen einen PKW und verursachte Sachschaden. Der geschädigte Fahrzeug-Führer stellte den Mann zur Rede. Dieser stritt jedoch ab, das Auto beschädigt zu haben. Da das Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt ist, mit dem der Verursacher der Sachbeschädigung anschließend davon fuhr, ermittelt die Polizei jetzt gegen den Halter. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, deren Aussage zur vollständigen Klärung benötigt wird. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

