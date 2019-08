Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigaretten-Automat geklaut

Meiningen (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag (13.08.2019) und Freitag (16.08.2019) einen ca. 160 Kilogramm schweren Zigaretten-Automaten vom ehemaligen Schnellimbiss, welcher in Folge des Brandes des ehemaligen Aldi-Marktes in der Jerusalemer Straße in Meiningen ebenfalls zerstört wurde. Der Beuteschaden beträgt etwa 4.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell