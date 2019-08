Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bus-Scheibe zerschlagen

Schmalkalden (ots)

Unbekannte zerstörten vermutlich in der Nacht zum Sonntag mit einer Bierflasche die Scheibe der hinteren Tür auf der rechten Seite eines Busses der Meininger Verkehrsbetriebe. Der Bus war in der Wendeschleife am Busbahnhof in der Westendstraße in Schmalkalden geparkt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

