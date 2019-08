Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rollsplitt verursacht Sachschaden

Schmalkalden (ots)

Ein unbekannter Kraftrad-Fahrer wirbelte am Samstag gegen 16.25 Uhr mit seinem Fahrzeug Rollsplitt auf, als er die Straße "Lückers" in Schmalkalden befuhr. Die Steinchen landeten auf der Frontscheibe eines Autos. Dabei entstand Sachschaden. Den Verursacher kümmerte das offensichtlich nicht, denn er fuhr einfach weiter, obwohl der Geschädigte Handzeichen zum Anhalten gab. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

