Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beschädigte Dachziegel und kaputte Kamera

Benshausen (ots)

Sonntagmittag stellte ein Mann mehrere beschädigte Dachziegel sowie Beschädigungen an der Kamera der Außenüberwachung seines Wohnhauses im Benshäuser Grund in Benshausen fest. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

