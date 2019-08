Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoverboard geklaut

Schweina (ots)

Sonntagabend stellte ein Mann den Diebstahl seines Hoverboardes aus einer unverschlossenen Garage in der Pfarrgasse in Schweina mit. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

