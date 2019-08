Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad entwendet

Breitungen (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag ein camouflage-farbenes Quad des Herstellers "CF Moto" im Wert von etwa 7.500 Euro vom umzäunten Parkplatz des Campingplatzes in der Salzunger Straße in Breitungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell