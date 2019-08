Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dorgen und Messer bei Kontrollen gefunden

Meiningen (ots)

Am 17.08.2019 wurden im Laufe des Tages verschiedene Personen in Meiningen durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen. Bei den kontrollierten Personen handelte es sich um drei männliche Bürger aus Meiningen zwischen 20 und 30 Jahre. Bei allen wurden geringe Mengen Betäubungsmittel unter anderem Cannabis und Haschisch aufgefunden. Außerdem führte einer der Männer ein größeres Messer in seinem Rucksack mit sich. Alle Betäubungsmittel und Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

