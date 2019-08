Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufmerksame Bürgerin findet gestohlenes Fahrrad

Meiningen (ots)

Am 17.08.2019 gegen 07:20 Uhr wurde durch eine 60-jährige Frau mitgeteilt, dass ihr Fahrrad während der Nachtschicht in Meiningen entwendet wurde. Im Laufe des Tages meldete sich eine aufmerksame Bürgerin aus Meiningen bei der Polizei, dass sie ein Fahrrad Am Kiliansberg gefunden hat. Dieses wurde in einem Gebüsch versteckt. Durch die Polizei konnte vor Ort festgestellt werden, dass es sich um jenes gestohlene Fahrrad aus Nacht handelte. Das Fahrrad konnte an die Geschädigte wieder übergeben werden. Zeugen zum Sachverhalt mögen sich bitte bei der Polizei melden.

