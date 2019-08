Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen im Zeitraum vom 16.08.19 06.00 Uhr bis 18.08.19 06.00 Uhr

Suhl (ots)

Ein 32-Jähriger Golffahrer aus dem Landkreis Nordfriesland wurde am Freitag (16.08.19) gegen 11.45 Uhr in Schleusingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Eine 23-jährige Golffahrerin hatte ihren Pkw in Hildburghausen Parkhaus Schloßparkpassage am Donnerstag (15.08.19) in der Zeit von 7.45 Uhr bis 16.45 Uhr geparkt. Als sie zurückkam, stellte sie hinten rechts Kratzspuren an ihrem Pkw fest. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Am Samstag (17.08.19) gegen 15.15 Uhr fuhr in Lengfeld ein 28-jähriger Motorradfahrer auf einem unbefestigtem Weg und verlor die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und verletzte sich, sodass er zur Behandlung ins Klinikum Suhl geflogen werden musste. Der Sachschaden wird als gering eingeschätzt.

Am frühen Sonntagmorgen (18.08.19) gegen 0.45 Uhr wurde ein 33-jähriger VAN-Fahrer in Westhausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel Alkoholgeruch auf. Der Atemalkoholtest ergab 0,92 %o. Die Weiterfahrt des 33-Jährigen wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches mit mindestens 500 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot bedroht ist.

Am Samstagabend gegen 22.00 Uhr wurde zwischen Schleusingen und Hinternah ein 16-jähriger Mopedfahrer kontrolliert, wobei Alkoholgeruch festgestellt wurde. Der Atemalkoholtest ergab 0,95 %o. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit den Folgen des Bußgeldes und des Fahrverbotes, sowie einer Nachschulung eingeleitet.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

