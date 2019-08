Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacher alkoholisiert und abgehauen

Bad Liebenstein / OT Steinbach (ots)

Ein Anwohner aus dem Kirchweg in Steinbach meldete sich am 18.08.2019 gegen 2:10 Uhr telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass er ein Fahrzeug beobachtet hätte, welches in der Sackgasse des Kirchweges drehen wollte und dabei waren deutliche Kollisionsgeräusche zu vernehmen. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass eine Grundstücksbegrenzung beschädigt wurde. Da der Zeuge sich das amtliche Kennzeichen des Fahrzeuges gemerkt hatte, wurde die Halteranschrift im Gothaer Bereich überprüft und der Fahrzeugfüher konnte auch ermittelt werden. Dieser stand unter Alkoholeinwirkung. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernen vom Unfallort rechnen.

