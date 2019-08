Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verursacher hatte keine Zeit für Unfallaufnahme

Meiningen (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Fahrzeug-Führer war am Donnerstag gegen 9.30 Uhr mit einem Opel in der Leipziger Straße in Meiningen unterwegs. Der Fahrer bemerkte zu spät einen vor ihm fahrenden PKW, der verkehrsbedingt anhielt und fuhr hinten auf. Der Verursacher stieg aus und teilte dem Geschädigten mit, dass er keine Zeit für eine Unfallaufnahme habe und fuhr einfach davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen. unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell