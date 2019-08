Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Hauwand gefahren

Suhl (ots)

Ein Frau fuhr am Freitag (16.08.2019) gegen 4.45 Uhr mit ihrem Dacia gegen eine Hauswand in der Straße "Röderfeld" in Suhl. Verletzt hat sie sich zum Glück nicht. Die Ursache und die Höhe des Sachschadens muss die Polizei noch ermitteln.

