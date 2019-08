Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Eine unbekannte Fahrzeug-Führerin beschädigte am Donnerstag gegen 13.20 Uhr beim Ausparken einen PKW, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Talstraße in Zella-Mehlis geparkt war. Die Verursacherin fuhr danach einfach weg. Die Geschädigte beobachtete den Vorfall und gab an, dass es sich um ein Auto mit polnischen Kennzeichen handelte. Die Fahrerin war blond, etwa 30 Jahre alt und ca. 160 Zentimeter groß. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

