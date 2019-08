Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zum Glück nur Qualm

Bad Salzungen (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstag gegen 13.30 Uhr informiert, da starker Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Grotewohl-Straße in Bad Salzungen drang. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben. Denn was erst nach einem großen Brand aussah, entpuppte sich als kleines Feuerchen. Auf dem Herd stand eine Einkaufstüte, die beim versehentlichen Einschalten des Ofens zu brennen bzw. zu qualmen begann. So hielt sich der Sachschaden in Grenzen und Personen kamen nicht zu Schaden.

