Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen bei 14-Jährigen gefunden

Meiningen (ots)

Nachdem ein Fahrrad-Fahrer am Donnerstag kurz nach 0.00 Uhr flüchtete, als ihn Polizisten in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen kontrollieren wollten, konnten die Beamten ihn in einem Parkhaus stellen. Im Rucksack des 14-Jährigen befanden sich Betäubungsmittel, welches die Beamten sicherstellten. Der junge Mann erhielt eine Anzeige und wurde nach Hause begleitet.

