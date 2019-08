Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu viel Alkohol und Rad gefahren

Zella-Mehlis (ots)

Zu viel Alkohol war offensichtlich die Ursache, dass eine Mann Mittwochabend mit seinem Fahrrad stürzte, als er über die Bundesstraße von Benshausen nach Zella-Mehlis fuhr. Der Mann blieb zum Glück unverletzt. Als er in den Alkomaten pustete, staunten die Polizisten nicht schlecht. Denn dieser zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Da der Radler nicht in die Blutentnahme einwilligte, ordnete eine Staatsanwältin diese an. Der Mann erhielt eine Anzeige.

