Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Ausparken angestoßen

Brattendorf (ots)

Ein 85-jähriger stieß Mittwochnachmittag mit seinem PKW beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schleusinger Straße in Brattendorf gegen einen Fiat. Dabei entstand Sachschaden an beiden Autos.

