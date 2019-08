Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Hildburghausen (ots)

Ein Gast in einem Restaurant in der Apothekergasse in Hildburghausen verhielt sich Mittwochabend gegenüber den Mitarbeitern aggressiv und handgreiflich. Er schlug einen Angestellten ins Gesicht, so dass dieser an der Lippe blutete. Warum sich der Mann so verhielt, muss die Polizei noch ermiiteln. Er erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

