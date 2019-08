Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Ladendieb

Suhl (ots)

Ein 42-Jähriger entwendete Mittwochnachmittag eine Flasche Alkohol aus einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Als ihn Angestellt zur Rede stellen wollten, reagierte der Mann nichtdeutscher Herkunft aufmüpfig. Die informierten Polizisten stellten seine Identität fest und zeigten den Dieb an.

