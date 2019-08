Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autoreifen angezündet

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte entzündeten am Donnerstag gegen 3.00 Uhr einen Autoreifen, der an einer Papiertonne angelehnt neben der Fahrbahn in der Wiesenstraße in Zella-Mehlis stand. Reifen und Tonne kamen dabei zu Schaden. Mit einem Handfeuerlöscher konnte das Feuer erstickt werden. Die Feuerwehr übernahm das vollständige Ablöschen. Zeugen, die Hinweise zu den Brandstiftern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

