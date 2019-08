Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt nicht beachtet

Kaltennordheim (ots)

Dienstagvormittag befuhr ein Mann mit seinem BMW die Feldabahnstraße in Kaltennordheim. Als er nach links in die August-Bebel-Straße abbiegen wollte, beachtete nicht die Vorfahrt eines Seat und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt hat sich niemand.

