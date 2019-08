Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rentnerin betrogen

Eisfeld (ots)

Ein Unbekannter stellte sich Dienstagnachmittag bei einer 98-jährigen Dame als Mitarbeiter der Baustelle vor ihrem Wohnhaus in der Justus-Jonas-Straße in Eisfeld vor. Er wollte nach Rohrbrüchen und Wasserschäden in ihrer Wohnung schauen. Der Unbekannte rief seinen sogenannten Chef dazu, und beide sahen sich in den Räumen der Frau um. Nach der Begehung forderten sie 300 Euro Bargeld, da Reparaturen in den kommenden Tagen fällig wären. Die gutgläubige Rentnerin übergab das Geld, woraufhin die Männer die Wohnung verließen.

