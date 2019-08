Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tanksäule beschädigt

Suhl (ots)

Ein 47-Jähriger rangierte Dienstagabend rückwärts mit seinem Sattelzug auf dem Tankstellengelände in der Großen Beerbergstraße in Suhl und stieß dabei gegen eine Tanksäule. An dieser sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden. Kraftstoffe traten nicht aus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell