Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl und Faustschlag

Suhl (ots)

Montagabend stellten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Friedrich-König-Straße in Suhl einen ausländischen Ladendieb fest. Während der Personalienfeststellung im Büro griff der Mann nach einer Schere in seinem Rucksack. Ein Angestellter wollten die Situation schlichten, worauf ihn der Dieb einen Faustschlag und einen Kopfstoß verpasste. Nach der Anzeigenaufnahme der Polizei mit erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Mann entlassen.

